Lihat Perkembangan Industri Kreatif di Tanah Datar, Menteri Ekraf Bangga

jpnn.com, TANAH DATAR - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya meresmikan peluncuran Creative Hub Tanah Datar di Sumatera Barat (Sumbar).

Peluncuran Creative Hub Tanah Datar menjadi langkah strategis dalam menyediakan ruang pengembangan kreativitas, inovasi, kolaborasi, serta inkubasi produk kreatif.

Teuku Riefky turut mengapresiasi masyarakat Tanah Datar yang memiliki energi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar penting perekonomian lokal.

“Sumatera Barat adalah salah satu dari 15 provinsi yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo sebagai provinsi prioritas untuk dikembangkan ekonomi kreatifnya. Saya bangga melihat Bupati Tanah Datar berkomitmen dan memiliki visi yang jauh ke depan untuk memajukan industri kreatif di daerah,” ujar Teuku Riefky dalam sambutannya di Lapangan Cindua Mato, Kabupaten Tanah Datar, bersamaan dengan Malam Puncak Ekraf Festival 2025 pada Minggu, (23/11).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Ekraf dan Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif Tanah Datar dalam upaya mempercepat pertumbuhan industri kreatif di daerah.

Teuku Riefky menekankan bahwa semangat kolaborasi dan daya kreatif masyarakat menjadi modal utama kemajuan industri kreatif di Tanah Datar.

“Yang ditampilkan di Ekraf Fest, mulai dari seni tari, musik, fesyen, fotografi hingga film oleh generasi muda Tanah Datar hanya butuh sedikit sentuhan agar nilai komersialisasinya semakin tinggi. Ini bisa membuka lapangan kerja baru dan menjadi solusi nyata dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia,” tutur Teuku Riefky.

Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat aktivitas kreatif yang mampu memperkuat kapasitas pelaku ekraf sekaligus membantu mereka meningkatkan kualitas dan daya saing produk.