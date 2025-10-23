Lihat Posisi Dewa United di Klasemen Super League

jpnn.com - BANTUL - Klub bertabur bintang Dewa United menelan kekalahan di pekan ke-10 BRI Super League.

Bertamu ke markas PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Rabu (22/10) sore WIB, Dewa United kalah 0-2.

Pemain Dewa United seperti Ricky Kambuaya, Egy Maulana Vikri, Stefano Lilipaly, Alex Martins, Alexis Messidoro, Jaja Gomes, hingga Rafael Struick gagal memberikan kemenangan untuk tim.

PSIM sukses meredam para pemain bintang Dewa United.

"Kami tampil lebih baik dari lawan, bahkan seharusnya kami bisa mencetak lebih dari dua gol. Kami pantas menang," tutur Pelatih PSIM Jena Paul Van Gastel. (il/jpnn)

