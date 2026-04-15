Lihat, Presiden Prabowo Pulang dari Eropa Langsung Disambut Wapres Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba kembali di Tanah Air setelah merampungkan kunjungan kerja ke Eropa, pada Rabu (15/4/2026) siang.

Kedatangan Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, Wapres Gibran menyambut kedatangan Presiden Prabowo bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Mohammad Herindra.

Presiden Prabowo berkunjung ke Federasi Rusia dan Prancis dalam beberapa hari terakhir guna melakukan diplomasi strategis.

Di Moskow, Presiden melakukan pertemuan intensif hingga lima jam dengan Presiden Vladimir Putin untuk membahas penguatan kerja sama di bidang energi, sumber daya mineral, serta berbagai isu geopolitik global.

Kemudian di Paris, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas upaya peningkatan kerja sama bilateral di berbagai sektor prioritas, sekaligus bertukar pandangan mengenai dinamika global serta upaya menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

Rangkaian diplomasi itu menegaskan peran aktif Indonesia dalam memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat. Lebih dari itu, langkah tersebut juga memperkokoh posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam mendorong kerja sama internasional yang inklusif, konstruktif, dan berkelanjutan di tengah dinamika global yang terus berkembang.

