Lihat Ratchaburi FC Check In Bandung, Memikul Rekor Hebat

Ratchaburi FC vs Persib di leg pertama 16 Besar ACl Two. Foto: theafc

jpnn.com - BANDUNG - Seteru Persib di 16 Besar ACL Two, Ratchaburi FC sudah check in di Bandung.

"10 Jam perjalanan panjang menuju tanah paling gila sepak bola di ASEAN," bunyi pernyataan pihak klub di media sosial.

Ratchaburi FC datang ke Bandung untuk meladeni Persib dalam leg kedua 16 Besar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (18/2).

Pada leg pertama di Ratchaburi, wakil Thailand itu memangsa Persib 3-0.

Kemenangan 3-0 itu menjadi catatan rekor hebat tersendiri.

"Ratchaburi FC bergabung dengan klub elite. Ratchaburi FC menjadi tim keempat dari Thailand yang menang dengan selisih tiga gol atau lebih dalam pertandingan di babak gugur AFC Champions League Two, setelah Chonburi FC, Muangthong United dan Port MTI FC," kupasan di halaman AFC. (adk/jpnn)

Ratchaburi FC datang ke Bandung untuk meladeni Persib dalam leg kedua 16 Besar ACl Two.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

