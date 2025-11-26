Lihat, Siswa SMP Samarinda Belajar Lebih Senang dengan Papan Interaktif Dari Prabowo

jpnn.com, SAMARINDA - Belajar di kelas kini tak lagi menegangkan. Tidak ada lagi murid mengantuk karena mendengarkan ceramah satu arah dari guru.

Para siswa kini belajar dengan lebih menyenangkan menggunakan papan interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP) dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya mewujudkan digitalisasi pendidikan.

Potret keceriaan belajar ini dibagikan oleh akun Instagram SMPN 1 Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (25/11).

Dalam video itu tampak suasana kelas yang penuh interaksi, baik antara guru dan siswa maupun antarsiswa.

Pak guru membuka pembelajaran dengan salam, lalu menanyakan kabar siswa melalui aplikasi di papan pintar.

Setiap siswa bebas menyampaikan perasaannya dengan memilih beragam emotikon, senang, antusias, atau emosi lainnya, langsung di layar.

“Masuk ke inti pembelajaran, siswa diuji cepat tangkapnya melalui Family 100 di Wordwall. Seluruh pertanyaan dan jawaban muncul secara real-time di IFP, membuat kompetisi jadi lebih seru dan transparan. Sebagai penutup, kami melakukan asesmen akhir menggunakan ZEP Quiz yang kembali ditampilkan secara interaktif di layar besar sehingga semua siswa bisa memantau progresnya,” demikian keterangan unggahan video akun @smpn1samarinda.

Melalui pembelajaran digital menggunakan IFP, tulis akun tersebut, siswa tidak hanya dilatih berpikir, tetapi juga diajak memadukan gerak dan interaksi sehingga konsep perubahan sosial tidak sekadar dipahami, melainkan dialami langsung oleh siswa.