Lihat! Son Heung-Min Menggiring Bola, Mengecoh 6 Pemain Lawan dan Gol

jpnn.com, LONDON - Manajer Tottenham Hotspur Jose Mourinho memuji penampilan para pemainnya, termasuk Son Heung-Min yang mencetak gol super saat Spurs melumat Burnley 5-0 dalam lanjutan Liga Inggris di London, Sabtu (7/12) malam WIB.

"Sejak menit pertama Anda bisa melihat dan merasakan bahwa para pemain terlihat luar biasa," kata Mourinho saat diwawancarai Spurs TV.

"Sungguh tidak ada yang biasa saya katakan, Anda bisa melihatnya sendiri. Ini penampilan yang luar biasa dan komplet," ujarnya menambahkan.

Baru sembilan menit pertandingan berjalan Tottenham sudah unggul 2-0 berkat gol Harry Kane dan Lucas Moura.

Heung Min-Son scored one of the most disgusting goals you'll watch all season. 80 yards, 12 seconds, 6 players, 1 wondergoal. Absolutely unreal. pic.twitter.com/SIM9if3gRb — FutbolBible (@FutbolBible) December 7, 2019