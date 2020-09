Lihat, Thiago Alcantara Catat Rekor Luar Biasa saat Debut di Premier League

jpnn.com, LONDON - Debut Thiago Alcantara bersama Liverpool diwarnai rekor individu di Premier League.

Thiago ikut berperan besar mempermalukan Chelsea, meski hanya bermain selama 45 menit.

Mantan gelandang Bayern Muenchen itu menjadi pemain yang dengan jumlah operan terbanyak (75 kali) di Premier League dalam paruh waktu tersebut.

Pemain yang diboyong dengan nilai 25 juta poundsterling (sekitar Rp476 miliar) itu mampu menorehkan rekor meski hanya bermain di babak kedua saat Liverpool menggasak sepuluh pemain Chelsea dengan skor akhir 2-0.

A look back at Thiago Alcantara incredible match with Liverpool against Chelsea ????????#CHELIV #LFC ????pic.twitter.com/EIwghun1DT — Liverpool FC ???? (@Reds_ENG) September 20, 2020