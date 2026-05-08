Lihat Video Hakim Perkara Andrie Yunus, Mahfud MD: Duh, Gusti!
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md bereaksi setelah melihat potongan video rekaman hakim militer Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto ketika memimpin sidang perkara penyerangan air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.
Adapun, potongan video yang direspons Mahfud ialah saat hakim menyebut bodoh para pelaku penyerangan, karena memakai medium berpenutup besar untuk menyiram Andrie.
"Kalau benar ini atraksi hakim di persidangan, duh, Gusti, mengapa dunia peradilan kita begini," kata dia dikutip dari akunnya di X, Kamis (7/5).
Mahfud di sisi lain menyebut hakim Fredy bisa saja sedang memberi pesan pelaku penyerangan berbohong ketika perwira menengah itu bilang terdakwa bodoh saat aksi penyiraman air keras.
Hanya saja, kata Mahfud, jika tujuan itu yang hendak dicapai, hakim tak perlu mendramakan dalam persidangan.
"Kan, cukup disimpulkan saja bahwa keterangannya tak masuk akal, selesai," ungkap dia.
Sebelumnya, Pengadilan Militer II-08 Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara penyerangan air keras terhadap Andrie pada Rabu (6/5) kemarin.
Sidang beragenda mendengarkan keterangan lima saksi dari militer dan tiga sipil yang dianggap mengetahui perkara.
Mantan Ketua MK Mahfud Md mengungkap keheranan setelah melihat video rekaman Kolonel Fredy Ferdian memimpin sidang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Soal Sidang Penyerangan Andrie Rabu Kemarin, TAUD: Pengadilan Sandiwara dan Drama
- Motif Dendam Pribadi Janggal Seusai Fakta Penyerang Andrie Tak Berada di Hotel Fairmont
- Mahfud MD Ungkap Alasan Polri Tidak di Bawah Kementerian, Singgung Politisasi
- Terungkap, Penyerang Andrie Yunus Tak Bertugas di Hotel Fairmont Saat Pembahasan RUU TNI
- Klaim Saksi di Sidang: Penyerangan Andrie Yunus Bukan Operasi BAIS TNI
- Konon Pelaku Menyiram Andrie Yunus Pakai Cairan Pembersih Karat yang Dicampur Air Aki