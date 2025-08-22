menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Lil Nas X Ditahan, Diduga Overdosis sebelum Menyerang Petugas

Lil Nas X Ditahan, Diduga Overdosis sebelum Menyerang Petugas

Lil Nas X Ditahan, Diduga Overdosis sebelum Menyerang Petugas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rapper Lil Nas X. Foto: Instagram/lilnasx

jpnn.com, JAKARTA - Rapper Amerika Lil Nas X kembali menjadi sorotan seusai aparat kepolisian Los Angeles menangkapnya dalam kondisi tidak biasa di kawasan Ventura Blvd pada Kamis (21/8) pagi waktu setempat.

Menurut keterangan Departemen Kepolisian Los Angeles, musisi bernama asli Montero Lamar Hill itu ditemukan hanya mengenakan pakaian dalam dan sepatu bot.

Polisi awalnya menerima laporan warga mengenai adanya pria yang berkeliaran di jalanan sebelum pukul 06.00.

Baca Juga:

Ketika hendak diamankan, Lil Nas X justru diduga melakukan penyerangan terhadap seorang petugas.

Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran ringan dengan tuduhan menghalangi aparat.

Juru bicara kepolisian Charles Miller menyebut, sebelum dibawa ke kantor polisi, Lil Nas X sempat dilarikan ke rumah sakit.

Baca Juga:

Hal itu dilakukan karena ia dicurigai mengalami overdosis narkoba saat kejadian berlangsung.

Rekaman video yang diperoleh TMZ memperlihatkan pelantun Old Town Road itu sempat mengatakan dirinya sedang menuju sebuah pesta.

Lil Nas X menjadi sorotan setelah ditahan polisi seusai diduga overdosis sebelum menyerang petugas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI