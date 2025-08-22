Lil Nas X Ditahan, Diduga Overdosis sebelum Menyerang Petugas
jpnn.com, JAKARTA - Rapper Amerika Lil Nas X kembali menjadi sorotan seusai aparat kepolisian Los Angeles menangkapnya dalam kondisi tidak biasa di kawasan Ventura Blvd pada Kamis (21/8) pagi waktu setempat.
Menurut keterangan Departemen Kepolisian Los Angeles, musisi bernama asli Montero Lamar Hill itu ditemukan hanya mengenakan pakaian dalam dan sepatu bot.
Polisi awalnya menerima laporan warga mengenai adanya pria yang berkeliaran di jalanan sebelum pukul 06.00.
Ketika hendak diamankan, Lil Nas X justru diduga melakukan penyerangan terhadap seorang petugas.
Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran ringan dengan tuduhan menghalangi aparat.
Juru bicara kepolisian Charles Miller menyebut, sebelum dibawa ke kantor polisi, Lil Nas X sempat dilarikan ke rumah sakit.
Hal itu dilakukan karena ia dicurigai mengalami overdosis narkoba saat kejadian berlangsung.
Rekaman video yang diperoleh TMZ memperlihatkan pelantun Old Town Road itu sempat mengatakan dirinya sedang menuju sebuah pesta.
Lil Nas X menjadi sorotan setelah ditahan polisi seusai diduga overdosis sebelum menyerang petugas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hakim Tolak Permohonan Bebas Bersyarat, Diddy Tetap Ditahan hingga Oktober
- Blums dan Rand Slam Menyatu di Mata Pisau
- Cegah Overdosis Parasetamol, Australia Akan Batasi Penjualan
- Bermain di Squid Game 2, T.O.P Eks BigBang Banjir Kritikan
- Polisi Tewas Overdosis Gegara Pengedar Narkoba
- Briptu JD Tewas Overdosis, 2 Seniornya Ditahan Propam Polda Riau