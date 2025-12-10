Lilin Nusantara Apresiasi Langkah Kapolri Usut Penyebab Banjir Sumatra, Begini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Lingkar Linguistik Nusantara (Lilin Nusantara) memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan institusi Polri atas langkah cepat dan responsif menangani banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatra.

Menurut Lilin Nusantara, langkah Kapolri memimpin penyelidikan faktor penyebab banjir Sumatra secara menyeluruh, merupakan langkah maju yang penting dalam cara negara membaca dan merespons bencana ekologis.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Lilin Nusantara Mas Uliatul Hikmah dalam acara launching Lilin Nusantara dan diskusi publik bertajuk 'Membaca Respons Kapolri dalam Mengusut Banjir Sumatera' di kawasan Semanggi, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

“Langkah Pak Kapolri menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada narasi 'cuaca ekstrem' semata, tetapi juga menyentuh dimensi penegakan hukum terhadap praktik ekonomi yang melampaui daya dukung lingkungan, seperti dugaan aktivitas ilegal yang merusak hutan dan daerah aliran sungai," ujar Uliatul dalam acara tersebut.

Uliatul mengatakan Lilin Nusantara fokus pada wacana kritis ketika Kapolri memberikan instruksi untuk menurunkan tim ke lapangan dan mengusut temuan gelondongan kayu dalam volume besar pada aliran banjir.

Menurut dia, terdapat 2 pesan penting sekaligus dari instruksi Kapolri tersebut.

"Pertama negara hadir mendampingi warga yang terdampak. Kedua negara bersedia menelusuri jejak kejahatan yang berkontribusi pada kerentanan ekologis. Dalam perspektif wacana, ini menandai pergeseran penting dari sekadar bencana 'alam' menjadi peristiwa yang memiliki pelaku, motif, dan konsekuensi hukum," jelas dia.

Bahkan, kata Uliatul, Lilin Nusantara menilai langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut merupakan wujud nyata reformasi Polri secara kelembagaan.