Lille Lepas 11 Pemain ke Timnas, Nasib Calvin Verdonk Jadi Tanda Tanya

jpnn.com - Lille telah mengumumkan daftar pemain yang akan memperkuat tim nasional pada FIFA Matchday November 2026. Namun, nama Calvin Verdonk justru tidak tercantum dalam daftar tersebut.

Melalui situs resminya, Lille menginformasikan 11 pemain yang akan meninggalkan klub sementara waktu untuk memperkuat negaranya masing-masing.

Namun, nama Verdonk tidak ditemukan dalam pengumuman tersebut.

Tak ada Nama Calvin Verdonk

Sebelas pemain yang mendapat kesempatan membela negaranya ialah Berke Ozer (Turki), Nathan Ngoy (Belgia), Hakon Haraldsson (Islandia), Nabil Bentaleb (Aljazair), Ngal'ayel Mukau (RD Kongo), Angel Yondjo-Matah (Kamerun), Orlando Gill (Paraguay), Ethan Mbappe (Prancis U-21), Loun Srdanovi (Swiss), Soriba Diaoune (Prancis U-20), dan Maxima Goffi (Prancis U-19).

Situasi ini menjadi perhatian karena Timnas Indonesia juga tengah mempersiapkan agenda bersama pelatih John Herdman. Skuad Garuda dijadwalkan berkumpul di Bali untuk menjalani TC mulai November ini.

Timnas Indonesia Hanya TC Tanpa Pertandingan FIFA Matchday

Timnas Indonesia dipastikan tidak memiliki agenda pertandingan internasional pada FIFA Matchday November 2026.

Setelah rencana menghadapi Yordania dan Kuwait dibatalkan akibat situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang belum stabil, Skuad Garuda hanya akan menjalani pemusatan latihan di Pulau Dewata.

PSSI sebelumnya sempat berupaya mencari lawan pengganti. Namun, waktu persiapan yang semakin terbatas membuat rencana tersebut tidak dapat direalisasikan.