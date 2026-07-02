Lima Duel Panas Babak 16 Besar Piala Dunia 2026, Prancis dan Brasil Tak Bisa Tenang

jpnn.com, JAKARTA - Babak 16 besar Piala Dunia 2026 mulai memperlihatkan peta persaingan yang makin sengit.

Sejumlah laga besar dipastikan tersaji setelah fase 32 besar menghadirkan berbagai kejutan, termasuk tumbangnya dua raksasa Eropa, Belanda dan Jerman.

Paraguay menjadi sorotan usai menciptakan salah satu kejutan terbesar turnamen.

Tim asal Amerika Selatan itu sukses menumbangkan Jerman lewat drama adu penalti dan kini akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat, yakni Prancis.

Les Bleus melangkah ke babak 16 besar dengan penuh percaya diri setelah menghajar Swedia 3-0.

Pasukan Didier Deschamps dipastikan mengandalkan ketajaman Kylian Mbappe untuk membongkar pertahanan Paraguay.

Namun, keberhasilan Paraguay menyingkirkan Jerman menjadi sinyal mereka bukan lawan yang bisa diremehkan.

Di pertandingan lainnya, Brasil juga menghadapi ujian serius saat berjumpa Norwegia.