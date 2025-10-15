Lima Kecamatan Terima Bantuan Renovasi Rumah Ibadah dari Pertamina JBB

jpnn.com - JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memberikan bantuan renovasi dan peningkatan sarana prasarana ibadah melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) di Kota Tasikmalaya.

Kegiatan ini dilakukan di lima kecamatan yakni Cipedes, Tamansari, Tawang, Cihideung, dan Bungursari.

"Kami berharap bantuan ini dapat berkelanjutan, sehingga dapat menyalurkannya kembali kepada penerima manfaat,” ujar Ketua Yayasan Assidiq Amnan Karang Resik, Agus Suharto, Rabu (15/10).

Bantuan CSR dari PT Pertamina Patra Niaga Regional JBB diterima pada Juli 2025 dan selesai pada Agustus 2025. Renovasi dilakukan bertahap, mulai dari pengkajian kebutuhan hingga pelaksanaan pembangunan.

Peresmian ditandai dengan pemasangan plakat kenang-kenangan melalui Yayasan Assidiq Amnan Karangresik.

"Alhamdulillah, kami selaku penerima amanah telah menyelesaikan pekerjaan renovasi sarana prasarana tersebut dengan lancar tanpa ada hambatan apa-apa,” ujar Agus.

Pada kesempatan lain, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata dalam mendukung pembangunan sosial.

"Dengan adanya renovasi fasilitas, kami berharap umat Islam di lima kecamatan dapat menjalankan ibadah dengan nyaman," katanya.