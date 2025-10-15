menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Lima Kecamatan Terima Bantuan Renovasi Rumah Ibadah dari Pertamina JBB

Lima Kecamatan Terima Bantuan Renovasi Rumah Ibadah dari Pertamina JBB

Lima Kecamatan Terima Bantuan Renovasi Rumah Ibadah dari Pertamina JBB
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Lima kecamatan di kota Tasikmalaya terima bantuan renovasi rumah ibadah dari Pertamina JBB. Foto: dok. Pertamina

jpnn.com - JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memberikan bantuan renovasi dan peningkatan sarana prasarana ibadah melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) di Kota Tasikmalaya.

Kegiatan ini dilakukan di lima kecamatan yakni Cipedes, Tamansari, Tawang, Cihideung, dan Bungursari.

"Kami berharap bantuan ini dapat berkelanjutan, sehingga dapat menyalurkannya kembali kepada penerima manfaat,” ujar Ketua Yayasan Assidiq Amnan Karang Resik, Agus Suharto, Rabu (15/10).

Baca Juga:

Bantuan CSR dari PT Pertamina Patra Niaga Regional JBB diterima pada Juli 2025 dan selesai pada Agustus 2025. Renovasi dilakukan bertahap, mulai dari pengkajian kebutuhan hingga pelaksanaan pembangunan.

Peresmian ditandai dengan pemasangan plakat kenang-kenangan melalui Yayasan Assidiq Amnan Karangresik.

"Alhamdulillah, kami selaku penerima amanah telah menyelesaikan pekerjaan renovasi sarana prasarana tersebut dengan lancar tanpa ada hambatan apa-apa,” ujar Agus.

Baca Juga:

Pada kesempatan lain, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata dalam mendukung pembangunan sosial.

"Dengan adanya renovasi fasilitas, kami berharap umat Islam di lima kecamatan dapat menjalankan ibadah dengan nyaman," katanya.

Lima kecamatan di Kota Tasikmalaya menerima bantuan renovasi rumah ibadah dari Pertamina JBB

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI