Lima Keluarga Jurnalis Hilang di Selat Sunda Dapat Bantuan Kemanusiaan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup lima keluarga jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda saat melakukan peliputan di sekitar Gunung Anak Krakatau, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga Sri Damayanti/Ari Basuki, Desi Purnama Sari/M. Bagus Khoirunas, Rhodiyah Nasution/Yudistiro Pranoto, Astrid Puspita/Firdaus Wajidi, serta Sri Wahyuningsih/Donal.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada keluarga para jurnalis yang tengah menghadapi situasi sulit. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga selama proses pencarian masih berlangsung.

“Baznas hadir untuk memberikan dukungan kepada keluarga para jurnalis yang sedang menghadapi situasi sulit. Kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga selama proses pencarian berlangsung,” ujar Sodik dalam keterangannya, Selasa (15/9).

Selain memberikan bantuan kepada keluarga, Baznas Tanggap Bencana (BTB) turut terlibat dalam operasi pencarian bersama tim SAR gabungan. Tim BTB telah bergabung sejak awal pencarian dengan melakukan penyisiran di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau.

Sodik mengatakan Baznas juga menyiapkan dukungan operasional berupa kendaraan rescue dan ambulans sesuai kebutuhan di lapangan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari respons kemanusiaan Baznas dalam membantu penanganan kondisi darurat.

“Baznas akan terus memantau perkembangan operasi pencarian dan memberikan dukungan kemanusiaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Semoga seluruh jurnalis dan awak kapal yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat,” katanya.

Baznas terus berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam operasi pencarian untuk mendukung kelancaran proses tersebut.