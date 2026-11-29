Lima Notaris Pengganti di Jakarta Resmi Dilantik, Kakanwil Ingatkan Kepatuhan Kode Etik
jpnn.com, JAKARTA - Lima Notaris Pengganti di wilayah DKI Jakarta resmi mengucapkan sumpah jabatan dan dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Baroto, baru-baru ini.
Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta.
Pengangkatan lima Notaris Pengganti dilakukan untuk menggantikan notaris yang sedang menjalankan cuti.
Langkah ini bertujuan memastikan pelayanan kenotariatan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan selama notaris yang bersangkutan tidak bertugas.
Dalam sambutannya, Baroto menyampaikan ucapan selamat kepada para Notaris Pengganti yang baru dilantik.
Dia menegaskan, meskipun berstatus sebagai pengganti, kedudukan, tugas, dan fungsi yang dijalankan tetap sama dengan notaris pada umumnya selama masa penggantian.
Baroto mengingatkan para Notaris Pengganti agar menjalankan kewenangan secara hati-hati dan profesional.
Dia juga meminta mereka mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Lima Notaris Pengganti di DKI Jakarta dilantik untuk memastikan pelayanan kenotariatan tetap berjalan.
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