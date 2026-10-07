LIMA UNIFEST Jadi Wadah Baru Mahasiswa, Semua Elemen Kampus Bisa Berkreasi

jpnn.com - Penyelenggaraan Liga Mahasiswa (LIMA) mengalami perubahan format dengan tidak lagi berfokus pada kompetisi antarkampus.

LIMA kini memperluas cakupannya melalui konsep baru bertajuk LIMA UNIFEST (University Festival).

Adanya LIMA UNIFEST kini memungkikan untuk tidak hanya mempertandingkan atlet dari kampus tapi juga civitas akademika bisa terlibat secara langsung.

Direktur Utama LIMA Junas Miradiarsyah mengatakan perubahan format tersebut merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk merevitalisasi ekosistem kegiatan mahasiswa di Indonesia.

Sejauh ini kompetisi basket setelah level SMA masih minim sehingga diharapkan dengan adanya LIMA UNIFEST bisa mengisi kekosongan tersebut.

“LIMA UNIFEST hadir untuk melengkapi ekosistem yang sudah ada. Kami ingin memastikan bahwa pembinaan karakter, sportivitas, dan ruang ekspresi tidak hanya milik segelintir perwakilan kampus, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh mahasiswa di rumah mereka sendiri.” ujar Junas.

“Suksesnya gelaran di Ubaya pada Mei lalu menjadi bukti bahwa semangat ‘Semua Bisa Main’ benar-benar dinantikan.”.

Rencananya LIMA UNIFEST juga akan berlanjut ke Budi Luhur University pada awal Oktober 2026 setelah di Mei silam diuji coba dilakukan di Universitas Surabaya.