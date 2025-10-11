Linc Raih Penghargaan 3PL of the Year di Ajang Indonesia Logistics Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Linc, anak usaha PT Lautan Luas Tbk yang bergerak di bidang logistik dan manajemen rantai pasok meraih penghargaan Third Party Logistics (3PL) of the Year dalam ajang Indonesia Logistics Awards (ILA) 2025 yang digelar oleh Supply Chain Indonesia.

Subakti Setiawan, Presiden Direktur Linc, menuturkan penghargaan 3PL of the Year dari Indonesia Logistics Awards ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kolaborasi seluruh tim Linc yang terus berusaha memberikan layanan terbaik bagi pelanggan.

"Setiap langkah yang kami ambil mencerminkan komitmen Linc untuk menghadirkan solusi logistik terintegrasi yang menjawab kebutuhan pelanggan di berbagai sektor industri. Kami berterima kasih kepada seluruh pelanggan dan mitra atas kepercayaan serta dukungan yang mendorong kami untuk terus memberikan layanan logistik terbaik di Indonesia," ujar Subakti.

Melalui ekosistem logistik yang saling terintegrasi, Linc mampu menjawab kebutuhan pelanggan dari berbagai industri dengan layanan yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan.

Setijadi, Chief Executive Officer dari Supply Chain Indonesia menyampaikan apresiasinya terhadap Linc.

“Linc adalah perusahaan yang berpengalaman, dan kami melihat pencapaian di tahun-tahun terakhir itu menunjukkan hal yang luar biasa sebagai perusahaan logistik terintegrasi yang memberikan layanan kepada konsumen secara terintegrasi dan end-to-end. Atas dasar itu, kami memberikan penghargaan ini karena dengan layanan logistik yang terintegrasi akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap para pengguna jasa logistik," terang dia.

Dengan penghargaan ini, Linc semakin memperkuat posisinya sebagai mitra strategis bagi perusahaan di berbagai sektor dengan layanan logistik terintegrasi yang membantu pelanggan tumbuh, bergerak, dan berkembang lebih jauh.(chi/jpnn)