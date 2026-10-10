LINC Raih Warehouse Provider of the Year di Ajang Indonesia Logistics Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - LINC, anak perusahaan PT Lautan Luas Tbk yang bergerak di bidang layanan logistik meraih penghargaan Warehouse Provider of the Year dalam ajang Indonesia Logistics Awards (ILA) 2026 yang digelar oleh Supply Chain Indonesia.

Penghargaan ini menjadi apresiasi atas komitmen LINC dalam menghadirkan layanan pergudangan yang andal, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Sebagai bagian dari transformasi layanan logistik yang berkelanjutan, LINC terus mengembangkan kapabilitas pergudangannya untuk menjawab kebutuhan pelanggan dari berbagai industri.

Salah satu inisiatif yang turut mendukung pencapaian ini adalah penerapan konsep Green-Oriented Warehouse, yang mengedepankan efisiensi operasional, keselamatan kerja, serta praktik yang lebih ramah lingkungan dalam kegiatan pergudangan.

“Pencapaian ini sejalan dengan semangat Bettering Your World dan juga merupakan wujud dari nilai STRIVE yang menjadi bagian dari budaya kerja LINC, yang mendorong kami untuk terus berkembang, beradaptasi, dan meningkatkan standar layanan," ujar Subakti Setiawan President Director LINC.

"Melalui berbagai inisiatif, termasuk pengembangan Green-Oriented Warehouse di Jababeka, kami berupaya menghadirkan operasional pergudangan yang efisien, andal, serta memberikan kontribusi positif bagi masa depan industri logistik Indonesia," imbuhnya.

Selain memperkuat jaringan dan kapabilitas pergudangan di berbagai wilayah Indonesia, LINC juga terus berinvestasi dalam peningkatan kualitas layanan, teknologi operasional, serta pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan pelanggan memperoleh solusi logistik yang terintegrasi dan bernilai tambah.

Supply Chain Indonesia menilai pencapaian LINC sebagai Warehouse Provider of the Year 2026 merupakan pengakuan atas kapabilitas pergudangan yang andal dan efisien.