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Linda Ketemu Karolina di Final Wimbledon 2026, Ada Takhayul

Linda Ketemu Karolina di Final Wimbledon 2026, Ada Takhayul
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Ekspresi Linda Noskova seusai memastikan tempat di final Wimbledon 2026. Foto: Joel Marklund/AELTC

jpnn.com - LONDON - Final tunggal putri Wimbledon 2026 pada Sabtu (11/7) menjamin munculnya juara baru Grand Slam.

Para finalis, yakni Linda Noskova (21 tahun) dan Karolina Muchova (29) sama-sama belum pernah memenangi Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open).

Linda dan Karolina sama-sama wanita dari Ceko. Ini merupakan final pertama Wimbledon yang mempertemukan dua tunggal putri dari satu negara, sejak Williams Bersaudara dari AS; Serena dan Venus ketemu pada 2009.

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Final Wimbledon 2026 menjadi pertemuan kedua Linda vs Karolina setelah babak ketiga US Open 2025, saat itu Karolina menang.

Linda menembus final Wimbledon 2026 setelah menundukkan perempuan Ukraina Marta Kostyuk 6-4, 6-4.

Karolina mengalahkan Coco Gauff di semifinal 6-2, 1-6, 7(12)-6(10).

Buat Linda, final pertamanya di Grand Slam yang mempertemukan dia dengan rekannya ,merupakan sesuatu yang menyenangkan.

"Saya gembira bermain di final pertama saya melawan dia. Karolina merupakan pemain hebat dan luar biasa, di dalam dan di luar lapangan," tuturnya.

Final Wimbledon 2026 menyamai sebuah kejadian di final Wimbledon 2009. Mungkin Anda ada yang tahu?

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