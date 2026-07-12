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Linda Noskova, Baru 21 Tahun Sudah Jadi Juara Wimbledon 2026

Linda Noskova, Baru 21 Tahun Sudah Jadi Juara Wimbledon 2026
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Juara Wimbledon 2026 Linda Noskova. Foto: Simon Bruty/AELTC

jpnn.com - LONDON - Linda Noskova menjadi juara tunggal putri Wimbledon 2026 setelah menaklukkan sesama wanita Ceko, Karolina Muchova di final.

Pada laga di Centre Court, Wimbledon, Sabtu (11/7) malam WIB, Linda menang dengan susah payah 6-2, 5-7, 6-3.

Linda, 21 tahun, menjadi juara termuda Wimbledon sejak idolanya yang juga dari Ceko Petra Kvitova juara pada 2011, saat itu Petra juga berusia 21.

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Pada laga sesama Ceko malam WIB tadi, Petra Kvitova menonton langsung dari tribune. Terlihat juga legenda Ceko-Amerika, Martina Navratilova.

"Ini pasti sesuatu yang akan saya ingat selamanya, tetapi pasti akan membutuhkan beberapa hari untuk menyadarinya," kata Linda.

Kemenangan Linda dari Karolina (29 tahun) sangat dramatis.

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Pada set kedua, Linda tampak akan menyudahi pertandingan dengan mudah saat unggul 5-2, satu gim lagi utnuk menjadi juara.

Namun, Karolina -senior Linda, bangkit dan memenangi set kedua.

Malam ini, akan hadir laga terakhir di tunggal putra Wimbledon 2026, yakni antara Jannik Sinner vs Alexenader Zverev.

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