Linda Susanti Berharap Proses Hukum Adil dalam Kasus Laporan Deputi KPK
jpnn.com, JAKARTA - Seorang saksi yang pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, Linda Susanti menghadiri gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Selasa (19/5).
Linda dilaporkan oleh Deputi Penindakan KPK Asep Guntur atas dugaan penggunaan surat palsu terkait penyitaan barang miliknya oleh Komisi Antirasuah.
Gelar perkara diajukan Linda selaku terlapor untuk memperjelas pokok perkara, termasuk asal-usul surat yang menjadi objek laporan.
Linda mengatakan forum tersebut penting karena mempertemukan dirinya dengan pihak pelapor guna membahas perkara secara terbuka.
“Saya ke Polda Metro Jaya ini atas surat yang saya ajukan mengenai gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus ini menjadi penting agar kedua belah pihak bertemu. Alhamdulillah tadi juga Pak Asep Guntur sudah hadir beserta penyidiknya,” kata Linda di Polda Metro Jaya, Selasa.
Menurut Linda, laporan terhadap dirinya diajukan oleh Asep Guntur Rahayu secara pribadi, bukan oleh institusi KPK.
“Yang melaporkan bukan lembaga, tetapi Pak Asep Guntur secara pribadi. Jadi, begitu ditanya tadi secara detail, itu bukan lembaga langsung, tapi pihak Pak Asep Guntur yang melaporkan,” ujar dia.
Linda menjelaskan pengajuan gelar perkara khusus dilakukan karena dirinya mempertanyakan alasan pelaporan terhadap dirinya atas dugaan penggunaan surat palsu.
Linda Susanti berharap ada proses hukum yang adil dalam kasus laporan dari Deputi KPK terhadap dirinya di Polda Metro Jaya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polisi Tangkap 8 Begal di Jakarta, Aksi Pelaku Sempat Viral
- Bea Cukai Tanjung Priok & Polda Metro Jaya Ungkap Penyelundupan Merkuri, Ada 2 Tersangka
- Bea Cukai Tanjung Priok dan Polda Metro Jaya Gagalkan Penyelundupan Merkuri ke Filipina
- Viral Begal Bersajam di Palmerah Jakbar, Polisi Tangkap Seorang Pelaku
- Polisi Dalami Penyelundupan Emas 265,7 Gram di Celana Dalam oleh WN India
- Sepuluh Remaja Tertangkap Basah Mau Tawuran