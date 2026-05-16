Lindi Fitriyana Melahirkan, Virgoun Ungkap Nama Anaknya

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Virgoun dan Lindi Fitriyana baru saja dikaruniai anak pertama.

Istri Virgoun, Lindi Fitriyana melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki pada Kamis (14/5).

Momen bahagia tersebut diungkapkan oleh Virgoun melalui akun miliknya di Instagram.

Dia menunjukkan saat-saat menemani istrinya yang hendak melahirkan.

"Prepare for up coming kiddos," ungkap Virgoun.

Vokalis Last Child itu kemudian mengabarkan bahwa Lindi Fitriyana melahirkan bayi laki-laki.

Selain itu, Virgoun juga mengumumkan nama anak keempatnya tersebut.

"Perfexio Muthmain Virgoun," lanjut pelantun Diari Depresiku itu.