Lindungi Hidupmu dengan PRUCare 360 Syariah

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) meluncurkan Asuransi Jiwa PRUCare 360 Syariah (PRUCare 360 Syariah), solusi perlindungan jiwa syariah tradisional dengan manfaat perlindungan dan persiapan dana masa depan yang dirancang untuk membantu peserta mempersiapkan kebutuhan hidup di usia non-produktif.

Produk ini tersedia dalam dua pilihan plan, yaitu Plan Prime dan Plan Classic.

Selain memberikan perlindungan jiwa, PRUCare 360 Syariah juga dilengkapi dengan Manfaat Dana Usia Non-Produktif yang dapat dimanfaatkan secara fleksibel, termasuk untuk mendukung kebutuhan pembiayaan penunjang kesehatan, sehingga peserta dapat terus menikmati perlindungan berkelanjutan tanpa jeda dalam satu Polis hingga usia 80 tahun.

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Setiap fase hidup membawa kebutuhan dan risiko yang berbeda. Namun, sebagian besar perlindungan yang dimiliki masyarakat saat ini masih terikat pada usia produktif.

Ketika fase hidup berganti, manfaat kesehatan saat bekerja dan penghasilan rutin umumnya berhenti atau berkurang, justru pada saat kebutuhan dan risiko kesehatan terus meningkat.

Tekanan biaya kesehatan pun perlu diperhitungkan dalam perencanaan jangka panjang. Inflasi medis Indonesia diproyeksikan mencapai 17,8% pada 2026, sekitar tujuh kali lipat inflasi umum yang berada di kisaran 2,5%. Tanpa perlindungan yang berkelanjutan, biaya kesehatan yang terus naik berisiko menggerus tabungan dan menjadi beban bagi keluarga.

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Kondisi ini juga dirasakan oleh generasi muda. Banyak anak muda saat ini menanggung kebutuhan orang tua sambil menyiapkan masa depannya sendiri, situasi yang dikenal sebagai sandwich generation. Data BKKBN menunjukkan 1 dari 3 keluarga (33,98%) di Indonesia kini hidup bersama lansia.

Sementara itu, berdasarkan Financial Mindset of Young Adults in Asia 2025, 88% anak muda Indonesia berusia 20–35 tahun ingin memiliki perlindungan finansial agar tidak menjadi beban keluarga di masa tua, dan 77% anak muda di Asia menempatkan keamanan finansial sebagai kecemasan utama mereka. Menyiapkan perlindungan sejak usia produktif menjadi langkah nyata untuk melindungi diri sendiri, sekaligus memastikan masa tua tidak menjadi beban finansial bagi anak.