Lindungi Karya Merawat Warisan, Aquaproof Ajak Influencer Membatik Bersama

jpnn.com, CIREBON - Aquaproof mengajak influencer di Cirebon dan sekitarnya untuk membatik bersama lewat kegiatan Aquaproof Membatik Bersama Influencer, yang digelar di Sanggar Batik Katura area Trusmi Cirebon.

Kegiatan ini dilaksanakan pada 20 Oktober 2026 lalu mengajak 20 influencer dan kreator konten untuk mengenal langsung proses pembuatan batik.

Inisiatif ini merupakan bagian dari kampanye Aquaproof Melindungi Karya, Merawat Warisan, yang mengajak masyarakat menjaga warisan budaya Indonesia agar tetap lestari.

Di Sanggar Batik Katura, para peserta belajar tahapan membatik, mulai dari menggambar pola, mencanting dengan malam, hingga pewarnaan dengan bimbingan Susi Kusniati selaku pewaris dari Sanggar Batik Katura beserta timnya.

“Perkembangan batik Trusmi itu sudah dari turun-temurun dari nenek moyang. Bapak Katura juga merupakan turunan ke-8 atau generasi ke-8. Dulu waktu kecil saya juga belajar membatik. Kalau di Cirebon sendiri batik itu ada 2 motif, satu motif pesisiran dan dan satu motif Keratonan. Cintailah batik dengan cara mulai untuk memakainya," seru Susi.

Adapun peserta kegiatan workshop membatik ini antara lain berasal dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan.

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Mereka membagikan pengalaman workshop membatik ini ke media sosial agar lebih banyak anak muda terinspirasi mengenal dan melestarikan batik.

Tidak sedikit influencer yang menyatakan kegiatan membatik langsung ini merupakan pengalaman pertama dan baru bagi mereka.