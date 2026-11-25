jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) turut mendukung program revitalisasi Pulau Pari dengan memasok produk pemecah gelombang (breakwater) jenis BRINlock.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni menjelaskan beton pracetak ini berfungsi sebagai infrastruktur pelindung pesisir dari abrasi, serta upaya pelestarian kawasan Pulau Pari yang menjadi destinasi wisata unggulan di Kepulauan Seribu.

Vita mengatakan kondisi pesisir yang mengalami abrasi serta kerentanan terhadap gelombang laut melatarbelakangi pengaplikasian BRINlock di Pulau Pari.

BRINlock diaplikasikan di bibir pantai sepanjang 400 meter untuk meredam gelombang laut dan mengurangi risiko abrasi lebih lanjut, serta mendukung rehabilitasi ekosistem mangrove.

“Teknologi BRINlock adalah inovasi unit lapis lindung (armor unit) berbasis beton yang dirancang untuk memperkuat konstruksi pemecah gelombang di tengah tantangan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Aplikasi BRINlock merupakan tindak lanjut dari kerja sama BRIN dan SIG dalam pengembangan beton hijau untuk infrastruktur kawasan pesisir dan laut,” kata Vita Mahreyni.

BRINlock diproduksi dan dipasok oleh anak usaha SIG, PT Varia Usaha Beton (VUB).

BRINlock buatan VUB memiliki keunggulan dari sisi teknis maupun lingkungan karena diproduksi dengan semen tipe khusus SIG untuk lingkungan ekstrem, ”DuPro+ SBC” yang ramah lingkungan dengan emisi lebih rendah 28% dibandingkan semen konvensional, serta memiliki ketahanan terhadap sulfat dan klorida.

Dari aspek kinerja, BRINlock dikembangkan sebagai unit lapis lindung dengan konsep satu lapis (single-layer system) yang mengutamakan efisiensi material dan kemudahan aplikasi.