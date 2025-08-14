Lindungi Pengguna Dari Serangan Spam, Provider Tri Rilis Fitur Berbasis AI
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand Tri menghadirkan fitur berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) pada Kamis (14/8).
Fitur Tri AI itu dirancang khusus untuk melindungi pengguna dari serangan spam dan scam.
Director & Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Bilal Kazmi mengatakan inovasi ini didukung oleh teknologi AIvolusi 5 yang menggabungkan kecanggihan AI dengan kekuatan jaringan 5G milik Indosat.
Ini sebagai langkah nyata dalam mewujudkan visi menjadi AI-TechCo terdepan di Indonesia.
“Tri selalu memprioritaskan kenyamanan dan keamanan pengalaman digital pelanggan," ungkap Bilal pada saat pres conference di Jakarta Pusat, Kamis.
Fitur Tri AI: Anti Spam/Scam menjadi garda terdepan perlindungan digital, dengan teknologi yang bisa mendeteksi dan memberikan peringatan dalam kategori warna berbeda.
Panggilan aman akan ditandai warn toska dengan notifikasi “Tri: Nomor Aman”, panggilan terindikasi spam akan muncul berwarna kuning dengan notifikasi “Tri: Nomor Tak Dikenal”, dan panggilan teridentifikasi scam akan diberi warna merah dengan notifikasi “Tri: Nomor Berisiko”.
Sementara untuk SMS yang terindikasi mencurigakan, pengguna akan menerima peringatan otomatis, sehingga dapat segera mengambil langkah pencegahan.
