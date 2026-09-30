LINEA Series Hadirkan Pendekatan Baru Membentuk Proporsi Ruang Lewat Material Tile

jpnn.com, JAKARTA - Dalam desain arsitektur dan interior, material tidak hanya berfungsi sebagai elemen pelapis ruang, tetapi juga berperan membentuk persepsi visual. Ukuran, arah pemasangan, hingga komposisi garis pada material dapat memengaruhi karakter dan suasana sebuah ruang.

Konsep tersebut menjadi salah satu dasar pengembangan LINEA Series dari Infiniti Granite Tile. Koleksi ini hadir dengan format 60×120 cm dan proporsi 1:2 yang dirancang untuk membantu menciptakan komposisi ruang yang lebih seimbang, rapi, dan modern.

“Dalam arsitektur, proporsi bukan sekadar soal ukuran, tetapi bagaimana material membentuk persepsi sebuah ruang. Melalui format 60×120 cm dengan proporsi 1:2, LINEA Series kami hadirkan untuk menciptakan tampilan ruang yang lebih seimbang, rapi, dan modern,” ujar Direktur Marketing PT Surya Multi Cemerlang Jali Wijaya, Rabu (30/9).

Dia menjelaskan format memanjang pada LINEA Series memberikan bidang visual yang lebih luas dan utuh. Saat diaplikasikan dengan orientasi tertentu, ukuran tersebut dapat membantu menghadirkan kesan ruang yang lebih panjang maupun lebih tinggi.

Selain itu, dimensi yang besar juga memungkinkan penggunaan jumlah sambungan nat yang lebih sedikit sehingga permukaan tampak lebih menyatu.

Proporsi 1:2 yang menjadi karakter utama koleksi ini memberikan fleksibilitas bagi arsitek dan desainer interior dalam menyusun pola pemasangan. Material dapat diarahkan mengikuti garis desain maupun struktur ruang untuk menciptakan tampilan yang lebih terukur.

Selain mengandalkan format sebagai elemen desain, LINEA Series menawarkan empat pilihan karakter visual, yakni Marbles, Onyx, Stone, dan Wood.

Pilihan Marbles menghadirkan tampilan dengan pola urat marmer yang elegan. Sementara, Onyx memberikan kesan lebih dalam melalui karakter visual yang khas.