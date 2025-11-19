Lini Serang Timnas U-23 Makin Cair, Taktik Indra Sjafri Moncer Lawan Mali U-22
jpnn.com - Timnas U-23 Indonesia memperbaiki penampilan saat menghadapi laga uji coba kedua melawan Mali U-22.
Berlaga di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Selasa (18/11/2025), skuad asuhan Indra Sjafri mampu bermain imbang dengan skor 2-2.
Dalam laga ini, Garuda Muda mencetak dua gol melalui Mauro Zijlstra pada menit ke-38 dan Rafael Struick (53').
Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan hingga akhir. Mali lebih dahulu membuka skor lewat Sekou Kone pada menit ke-11 sebelum kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-70.
Strategi Indra Sjafri Mulai Terlihat
Pelatih Timnas Indonesia Indra Sjafri mengaku cukup puas dengan beberapa perubahan yang dilakukan di laga ini.
Juru taktik kelahiran 2 Februari 1963 itu memasang tiga penyerang sekaligus, yakni Rafael Struick, Hokky Caraka, dan Mauro Zijlstra
Strategi tersebut berjalan baik karena Indonesia tampil lebih agresif dan menunjukkan karakter permainan yang kuat.
Lini serang juga lebih cair dan beberapa kali mampu merepotkan pertahanan Mali.
Taktik dan strategi Timnas Indonesia di bawah asuhan Indra Sjafri perlahan membaik setelah menahan imbang Mali U-22, Selasa (18/11)
