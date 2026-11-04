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Link Live Streaming AEK Athens vs Real Madrid: Los Blancos Lanjutkan Tren Positif?

Link Live Streaming AEK Athens vs Real Madrid: Los Blancos Lanjutkan Tren Positif?
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Skuad Real Madrid sebelum bertanding. Foto: OSCAR DEL POZO/AFP.

jpnn.com - Real Madrid berpeluang memperpanjang catatan sempurna di Liga Champions 2026/2027. Namun, ambisi Los Blancos meraih kemenangan keempat secara beruntun akan mendapat ujian dari AEK Athens.

Duel tersebut menjadi kesempatan bagi Real Madrid untuk semakin mengukuhkan posisinya di papan atas klasemen sementara.

Saat ini, klub raksasa Spanyol itu menempati peringkat kelima dengan koleksi sembilan poin.

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Tiga pertandingan sebelumnya berhasil dilewati dengan kemenangan sehingga Madrid memiliki modal kuat untuk menghadapi wakil Yunani tersebut.

Situasi berbeda dialami AEK Athens. Tim tuan rumah masih tertahan di posisi ke-27 setelah hanya mengumpulkan tiga poin dari tiga pertandingan.

Mereka baru sekali merasakan kemenangan dan tentu membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi.

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Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan yang ingin dimaksimalkan AEK Athens. Mereka tentu tidak ingin membiarkan Real Madrid pulang dengan tambahan tiga poin.

Di sisi lain, Los Blancos datang dengan target mempertahankan laju impresif. Kemenangan atas AEK Athens akan membuat mereka mencatatkan empat hasil sempurna secara beruntun di kompetisi elite Eropa tersebut.

Real Madrid berpeluang memperpanjang catatan sempurna di Liga Champions 2026/2027. Los Blancos akan mendapat ujian dari AEK Athens.

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