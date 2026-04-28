Link Live Streaming Arema FC vs Persebaya: Derbi Jatim Sarat Gengsi
jpnn.com - Pertarungan panas bertajuk Derbi Jawa Timur kembali tersaji pada pekan ke-30 BRI Super League saat Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya.
Duel Arema vs Persebaya dijadwalkan berlangsung pada Selasa (28/4/2026) pukul 15.30 WIB di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali.
Walau dimainkan tanpa kehadiran penonton, tensi pertandingan diyakini tetap tinggi mengingat sejarah panjang persaingan kedua tim.
Menjelang pertandingan ini, Arema membawa modal yang cukup menjanjikan.
Singo Edan sedang berada dalam performa positif setelah tidak tersentuh kekalahan pada tiga laga terakhir.
Dua kemenangan dan satu hasil seri menjadi bekal penting untuk menghadapi laga besar ini.
Saat ini, Arema berada di peringkat ke-10 klasemen sementara Super League dengan raihan 39 angka.
Selain memburu poin penuh, mereka juga ingin menghapus catatan negatif saat berjumpa Persebaya.
