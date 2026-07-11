Link Live Streaming Argentina vs Swiss: Lionel Messi cs Dibayangi Ancaman Kejutan

jpnn.com - Argentina akan kembali melanjutkan perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Swiss pada babak perempat final.

Duel Argentina vs Swiss dijadwalkan berlangsung di Stadion Arrowhead, Kansas City, Amerika Serikat, Minggu (12/7/2026), pukul 08.00 WIB.

La Albiceleste datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati laga penuh drama pada babak 16 besar. Tim besutan Lionel Scaloni berhasil membalikkan keadaan untuk menyingkirkan Mesir dengan skor 3-2.

Sempat tertinggal dua gol, Argentina menunjukkan mental juara dengan mencetak tiga gol balasan melalui Cristian Romero, Lionel Messi, dan Enzo Fernandez.

Di sisi lain, Swiss juga melalui jalan berat demi menggapai tiket delapan besar. Tim berjuluk Nati itu harus melewati pertarungan sengit kontra Kolombia yang berakhir tanpa gol hingga babak tambahan waktu.

Beruntung, Swiss tampil lebih tenang dari babak penalti dan mengamankan kemenangan 4-3.

Pertemuan Argentina vs Swiss diprediksi berlangsung ketat mengingat kedua tim sama-sama lolos setelah melalui pertandingan yang menguras tenaga dan emosi pada babak sebelumnya.

Sobat Negeriku dapat menyaksikan pertandingan Argentina vs Swiss melalui siaran langsung TVRI. Selain itu, duel ini juga tersedia melalui layanan live streaming MAXStream TV di tautan berikut:https://maxstream.tv/live/0_ty7vb3rh/argentina_vs_swiss(del/jpnn)