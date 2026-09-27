Link Live Streaming Asian Games 2026: Timnas Voli Putra Bidik Kemenangan Lawan Tailan
jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia akan mengawali perjuangannya di Asian Games 2026 dengan menghadapi Thailand.
Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium, Minggu (27/9/2026), pukul 14.00 WIB.
Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan Timnas voli putra Indonesia vs Thailand dapat melalui layanan streaming Vidio atau siaran langsung TVRI.
Berikut link streaming yang bisa digunakan untuk menyaksikan pertandingan secara legal:https://www.vidio.com/live/22242?schedule_id=5333994
Timnas voli putra Indonesia bertekad meraih kemenangan saat menghadapi Thailand.
Hasil positif pada laga tersebut akan membuka peluang Skuad Garuda untuk melangkah ke babak perempat final.
Selain Iran, Tailan menjadi salah satu lawan tangguh yang harus dihadapi Indonesia di Pool B.
Kapten Timnas voli putra Indonesia Farhan Halim menyebut pertandingan melawan Tailan berpotensi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama memburu kemenangan.
Lihat di sini streaming pertandingan Timnas voli putra Indonesia melawan Thailand pada laga perdana Pool B ajang Asian Games 2026, Minggu (27/9)
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