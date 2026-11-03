Link Live Streaming Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Ujian Berat Die Roten

jpnn.com - Bayern Munchen akan menghadapi tantangan serius ketika bertandang ke markas Atletico Madrid dalam lanjutan matchday keempat Liga Champions 2026/2027.

Duel Atletico vs Munchen akan digelar di Stadion Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Rabu (4/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Munchen datang dengan catatan belum terkalahkan dalam tiga pertandingan sebelumnya. Namun, raihan lima poin belum cukup untuk membawa wakil Jerman tersebut menempati posisi yang lebih baik.

Atletico Madrid dan Bayern Munchen Berebut Poin

Bayern Munchen saat ini berada di peringkat ke-14. Skuad asuhan Vincent Kompany mencatatkan satu kemenangan dan dua hasil imbang dari tiga pertandingan.

Sementara itu, Atletico Madrid menempati posisi ke-16 dengan empat poin, hasil dari satu kemenangan, satu hasil seri, dan satu kekalahan.

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Bagi Bayern, kemenangan akan membuka peluang memperbaiki posisi sekaligus mempertahankan catatan belum terkalahkan.

Sebaliknya, Atletico memiliki kesempatan untuk melewati perolehan poin Die Roten apabila mampu mengamankan tiga angka.