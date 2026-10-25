Link Live Streaming Barcelona vs Real Madrid: Siapa Bakal Berjaya di El Clasico?
jpnn.com - Pencinta sepak bola akan disuguhi salah satu pertandingan paling dinantikan saat Barcelona menjamu Real Madrid pada pekan ke-10 La Liga Spanyol 2026/2027
Duel bertajuk El Clasico itu akan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou, Barcelona, pada Senin (26/10/2026) pukul 03.00 WIB.
Pertemuan kali ini bukan sekadar soal gengsi dua klub besar.
Barcelona memiliki kesempatan memperlebar dominasinya di kompetisi domestik, sedangkan Real Madrid datang dengan misi memangkas ketertinggalan dari rivalnya dalam persaingan klasemen.
Blaugrana sedang memburu catatan istimewa berupa 10 kemenangan berturut-turut di Liga Spanyol. Akan tetapi, target tersebut bisa terganggu jika Los Blancos mampu mencuri poin.
Sorotan juga tertuju pada deretan pemain yang berpotensi menentukan hasil pertandingan.
Real Madrid memiliki Kylian Mbappe sebagai salah satu senjata utama, sementara Barcelona berharap kepada Lamine Yamal.
Dengan posisi Barcelona di puncak klasemen dan Real Madrid di peringkat ketiga, hasil El Clasico berpotensi memengaruhi persaingan di papan atas. Kedua tim sama-sama memiliki alasan kuat untuk tampil maksimal demi membawa pulang hasil yang diinginkan.
Pencinta sepak bola akan disuguhi salah satu pertandingan paling dinantikan saat Barcelona menjamu Real Madrid pada pekan ke-10 La Liga Spanyol 2026/2027
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