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Link Live Streaming Brasil Vs Norwegia: Saatnya Tim Samba Hapus Luka Lama?

Link Live Streaming Brasil Vs Norwegia: Saatnya Tim Samba Hapus Luka Lama?
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Brasil akan menghadapi Norwegia di 16 besar Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Marco Bello.

jpnn.com - Timnas Brasil harus menghadapi ujian berat saat menghadapi Norwegia pada 16 besar Piala Dunia 2026.

Pertandingan Brasil vs Norwegia akan berlangsung di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin (6/7/2026) pukul 03.00 WIB.

Brasil memastikan tempat di 16 besar seusai menundukkan Jepang dengan skor 2-1 melalui laga yang berlangsung sengit hingga menit-menit akhir.

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Di sisi lain, Norwegia juga datang membawa modal positif. Tim berjuluk The Vikings itu sukses menyingkirkan Pantai Gading, juga dengan kemenangan 2-1.

Meski Brasil lebih diunggulkan, sejarah mencatat Norwegia pernah memberikan kejutan ketika kedua negara bertemu di Piala Dunia 1998.

Saat itu, Brasil yang dipenuhi pemain bintang harus menyerah 1-2 dari Norwegia

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Itu menjadi satu-satunya perjumpaan kedua negara di ajang empat tahunan tersebut.

Kini, situasinya memang berbeda. Brasil datang dengan status unggulan berbekal posisi kelima dalam ranking FIFA. Adapun Norwegia masih berada di peringkat ke-21 dunia.

Timnas Brasil harus menghadapi ujian berat saat menghadapi Norwegia pada 16 besar Piala Dunia 2026.

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