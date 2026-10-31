Link Live Streaming Dewa United vs Persija Jakarta, Duel Panas Penentu Papan Atas

jpnn.com - Duel panas tersaji saat Dewa United menjamu Persija Jakarta pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27.

Pertandingan dua tim bertabur bintang itu akan digelar di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (31/10/2026), pukul 19.00 WIB.

Persija datang ke Serang dengan status pemuncak klasemen sementara. Sementara itu, Dewa United membutuhkan tambahan tiga poin agar tidak makin tertinggal dalam persaingan papan atas.

Macan Kemayoran memimpin di posisi teratas dengan koleksi 18 poin. Adapun Dewa United di peringkat kelima dengan 14 angka.

Dewa United Siap Beri Perlawanan kepada Persija

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi modal yang ingin dimaksimalkan Dewa United.

Banten Warriors tentu tidak ingin membiarkan Persija leluasa mengembangkan permainan, terlebih tim tamu sedang berusaha mempertahankan tempatnya di puncak.

Pelatih Dewa United Osmar Loss menyadari bahwa Persija memiliki kualitas yang bisa menyulitkan anak asuhnya.

Meski demikian, dia menilai persiapan Dewa United sudah berjalan dengan baik dan optimistis mereka mampu memberikan perlawanan.