Link Live Streaming Final Beregu Putra Indonesia vs Malaysia, Medali Emas Menanti?

jpnn.com - Tim beregu putra Indonesia akan menghadapi Malaysia di final bulu tangkis SEA Games 2025.

Laga akbar tersebut rencananya digelar di Thamasat Rangsit Gym 4, Pathum Thani, Rabu (10/12/2025) pukul 15.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan Indonesia vs Malaysia bisa melalui streaming di kanal Youtube RCTI Sports secara gratis dengan link berikut ini:

https://www.youtube.com/live/ndmMDTMyIiI?si=PTNdTbg9GIvBd8sv

Pada pertandingan ini, tidak banyak perubahan susunan pemain. Indonesia tetap menurunkan Alwi Farhan di partai pertama untuk menghadapi Leong Jun Hao.

Partai kedua menjadi ujian bagi pasangan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, yang akan menghadapi ganda putra andalan Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Moh Zaki Ubaidillah tetap dipasang pada partai ketiga untuk menghadapi tunggal putra Malaysia Justin Hoh.

Adapun pasangan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana akan menghadapi Man Wei Chong/Tee Kai Wun di partai keempat.