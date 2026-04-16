Link Live Streaming Final Four Proliga 2026: Gresik Phonska vs Jakarta Electric PLN

jpnn.com - Tim voli putri Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia menargetkan kemenangan saat menghadapi Jakarta Electric PLN pada final four Proliga 2026 seri Semarang.

Laga akbar tersebut rencananya digelar di GOR Jatidiri, Kamis (16/4/2026), pukul 19.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati penggemar secara legal: https://www.vidio.com/live/20240-proliga-2026?schedule_id=5014317

Gresik Phonska berambisi meraih hasil maksimal demi mengamankan langkah menuju babak grand final Proliga 2026.

Sejauh ini, anak asuhan Alessandro Lodi telah mencatat tiga kemenangan dari empat pertandingan.

Praktis, pesaing terdekat Medi Yoku dan kolega hanya Jakarta Pertamina Enduro yang sama-sama mengoleksi tiga kemenangan.

Perwakilan Gresik Phonska Putri Fitriani mengungkapkan bahwa tim asal kota Pudak itu siap menyapu bersih kemenangan di seri Semarang.