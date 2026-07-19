Link Live Streaming Final SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Berburu Gelar setelah Juara Asia
jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia akan melakoni laga final putaran pertama SEA V Cup 2026 melawan Kamboja.
Laga akbar tersebut akan tersaji di Candon City Arena, Minggu (19/7/2026) pukul 16.30 WIB.
Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.
Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati penggemar secara legal: https://www.vidio.com/live/21811?schedule_id=5202107
Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia Lardi berharap Farhan Halim dan kolega bisa mengulang raihan di fase grup saat menang lawan Kamboja dengan skor 3-0 (25-18, 25-18, 25-21).
Raihan tersebut diharapkan menjadi pelecut untuk menghadapi kembali skuad asuhan Samaeth Nouv pada partai puncak.
“Kami berupaya mengurangi kesalahan pada serve dan receive. Kami berharap bisa memperbaiki penampilan dari pertandingan sebelumnya melawan Kamboja."
“Kami tidak pandang remeh Kamboja karena masing-masing tim sudah punya kelebihan dan kelemahan setelah mengamati beberapa laga,” ujar pria asal Jawa Timur itu.
Lihat di sini link pertandingan final SEA V Cup 2026 putaran pertama yang mempertemukan Timnas voli putra Indonesia melawan Kamboja, Minggu (19/7)
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