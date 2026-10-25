menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Link Live Streaming Garudayaksa FC vs Persib Bandung: Misi Bangkit Pangeran Biru

Link Live Streaming Garudayaksa FC vs Persib Bandung: Misi Bangkit Pangeran Biru

Link Live Streaming Garudayaksa FC vs Persib Bandung: Misi Bangkit Pangeran Biru
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapten Persib Bandung Marc Klok (kanan) melakukan selebrasi. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung berusaha kembali ke jalur kemenangan saat bertandang ke markas Garudayaksa FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27, Minggu (25/10/2026) malam.

Duel yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari itu menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk memperbaiki hasil setelah gagal meraih poin pada pertandingan sebelumnya.

Persib harus mengakui keunggulan Madura United dengan skor 0-1.

Baca Juga:

Klasemen Super League

Saat ini, Persib berada di peringkat keenam klasemen sementara Super League dengan koleksi 10 poin.

Tambahan tiga angka dari laga kontra Garudayaksa FC akan menjadi modal penting bagi Pangeran Biru untuk kembali bersaing di papan atas klasemen.

Namun, tuan rumah juga memiliki motivasi untuk memperbaiki hasil. Garudayaksa FC baru saja mengalami kekalahan telak 0-5 dari Bali United.

Baca Juga:

Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi kesempatan bagi mereka untuk memberikan respons positif.

Igor Tolic Minta Pemain Fokus

Pelatih Persib Igor Tolic menekankan pentingnya menjaga kondisi mental pemain menjelang pertandingan. Menurutnya, tim harus mampu menyelesaikan satu tantangan terlebih dahulu sebelum mengalihkan perhatian ke agenda berikutnya.

Persib Bandung berusaha kembali ke jalur kemenangan saat bertandang ke markas Garudayaksa FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI