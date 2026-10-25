Link Live Streaming Garudayaksa FC vs Persib Bandung: Misi Bangkit Pangeran Biru

jpnn.com - Persib Bandung berusaha kembali ke jalur kemenangan saat bertandang ke markas Garudayaksa FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27, Minggu (25/10/2026) malam.

Duel yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari itu menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk memperbaiki hasil setelah gagal meraih poin pada pertandingan sebelumnya.

Persib harus mengakui keunggulan Madura United dengan skor 0-1.

Klasemen Super League

Saat ini, Persib berada di peringkat keenam klasemen sementara Super League dengan koleksi 10 poin.

Tambahan tiga angka dari laga kontra Garudayaksa FC akan menjadi modal penting bagi Pangeran Biru untuk kembali bersaing di papan atas klasemen.

Namun, tuan rumah juga memiliki motivasi untuk memperbaiki hasil. Garudayaksa FC baru saja mengalami kekalahan telak 0-5 dari Bali United.

Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi kesempatan bagi mereka untuk memberikan respons positif.

Igor Tolic Minta Pemain Fokus

Pelatih Persib Igor Tolic menekankan pentingnya menjaga kondisi mental pemain menjelang pertandingan. Menurutnya, tim harus mampu menyelesaikan satu tantangan terlebih dahulu sebelum mengalihkan perhatian ke agenda berikutnya.