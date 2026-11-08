Link Live Streaming Java United vs Persib Bandung: Laga Beraroma Reuni

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi tantangan tersendiri saat bertamu ke markas Java United pada pekan ke-9 BRI Super League 2026/27.

Sejumlah pemain yang pernah menjadi bagian penting Maung Bandung kini memperkuat kubu lawan.

Duel yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026) pukul 19.00 WIB itu menjadi kesempatan bagi David da Silva, Ciro Alves, dan Gustavo Franca untuk berhadapan dengan mantan klubnya.

Mantan Jadi Ancaman

Ketiganya bukan nama asing bagi Bobotoh. Mereka pernah ikut mengantarkan Persib meraih prestasi dan kini harus mengesampingkan kenangan tersebut demi membela panji Java United.

Situasi ini membuat pertandingan Java United vs Persib memiliki daya tarik tersendiri. Namun, urusan nostalgia tentu tidak akan mengurangi ambisi masing-masing tim untuk mengamankan hasil maksimal

Persib datang ke Semarang dengan kepercayaan diri setelah membawa pulang kemenangan dari markas Melbourne Victory pada lanjutan fase grup AFC Champions League Two (ACL 2).

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi skuad Maung Bandung sebelum kembali berkonsentrasi di kompetisi domestik.

Di sisi lain, Java United juga memiliki bekal positif. Tim tuan rumah sebelumnya berhasil mengalahkan Bhayangkara FC sehingga memiliki alasan untuk percaya diri menghadapi salah satu kandidat juara Super League musim ini.