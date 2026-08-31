Link Live Streaming Persib Bandung vs Manila Digger: Tiket Asia Jadi Taruhan
jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi salah satu partai penting di musim ini saat menjamu Manila Digger pada playoff AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.
Duel Persib vs Manila Digger akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026) malam.
Pertandingan tersebut menjadi penentu karena hanya satu tim yang berhak mendapatkan tiket ke fase grup ACL 2.
Artinya, kemenangan menjadi harga mati bagi Persib dan Manila Digger.
Persib Bandung Punya Misi ke Fase Grup
Persib sebenarnya memiliki pengalaman positif ketika bertemu Manila Digger. Musim lalu, Maung Bandung menang 2-1 di Bandung dan melanjutkan perjalanan hingga fase grup ACL 2.
Namun, situasi kali ini tidak sepenuhnya sama. Persib harus kehilangan sejumlah pemain karena cedera atau berpindah klub.
Uilliam Barros tidak dapat dimainkan akibat sanksi, sedangkan Sandy Walsh, Luciano Guaycochea, dan Gakuto Notsuda masih berada dalam perawatan cedera.
Sementara itu, palang pintu andalan Maung Bandung, yakni Federico Barba telah hijrah ke Palermo.
Persib Bandung akan menghadapi salah satu partai penting di musim ini saat menjamu Manila Digger pada playoff AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.
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