menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Link Live Streaming Persib Bandung vs Manila Digger: Tiket Asia Jadi Taruhan

Link Live Streaming Persib Bandung vs Manila Digger: Tiket Asia Jadi Taruhan

Link Live Streaming Persib Bandung vs Manila Digger: Tiket Asia Jadi Taruhan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi salah satu partai penting di musim ini saat menjamu Manila Digger pada playoff AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Duel Persib vs Manila Digger akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026) malam.

Pertandingan tersebut menjadi penentu karena hanya satu tim yang berhak mendapatkan tiket ke fase grup ACL 2.

Baca Juga:

Artinya, kemenangan menjadi harga mati bagi Persib dan Manila Digger.

Persib Bandung Punya Misi ke Fase Grup

Persib sebenarnya memiliki pengalaman positif ketika bertemu Manila Digger. Musim lalu, Maung Bandung menang 2-1 di Bandung dan melanjutkan perjalanan hingga fase grup ACL 2.

Namun, situasi kali ini tidak sepenuhnya sama. Persib harus kehilangan sejumlah pemain karena cedera atau berpindah klub.

Baca Juga:

Uilliam Barros tidak dapat dimainkan akibat sanksi, sedangkan Sandy Walsh, Luciano Guaycochea, dan Gakuto Notsuda masih berada dalam perawatan cedera.

Sementara itu, palang pintu andalan Maung Bandung, yakni Federico Barba telah hijrah ke Palermo.

Persib Bandung akan menghadapi salah satu partai penting di musim ini saat menjamu Manila Digger pada playoff AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI