Link Live Streaming Persib vs Melbourne Victory: Maung Bandung Dibayangi Ancaman

jpnn.com - Melbourne Victory FC akan menjadi tantangan berikutnya bagi Persib Bandung dalam persaingan Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.

Duel matchday ketiga yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (28/10/2026) malam, menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk memperkokoh posisi di puncak klasemen.

Pertandingan tersebut akan digelar pukul 19.15 WIB.

Persib Memimpin Klasemen

Persib datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan dalam dua pertandingan pembuka. Skuad Maung Bandung sukses menundukkan FC Seoul dan The Cong-Viettel dengan skor identik 1-0.

Hasil tersebut menempatkan Persib di puncak klasemen sementara Grup E dengan koleksi enam poin. Namun, posisi itu belum sepenuhnya aman karena Melbourne Victory membuntuti di peringkat kedua dengan empat angka.

Tim tamu juga memiliki modal yang patut diperhitungkan. Melbourne Victory lebih dahulu bermain imbang melawan The Cong-Viettel, sebelum menunjukkan ketajamannya dengan melibas FC Seoul 3-0.

Duel Kruasial di Si Jalak Harupat

Situasi tersebut membuat duel di Si Jalak Harupat menjadi penting bagi kedua tim.

Persib berpeluang memperkuat posisinya sebagai pemimpin grup, sedangkan Melbourne Victory dapat memangkas jarak sekaligus menekan tuan rumah dalam persaingan menuju fase gugur.