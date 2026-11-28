jpnn.com - Persija Jakarta akan menjamu Garudayaksa FC pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/27.

Duel Persija vs Garudayaksa dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Macan Kemayoran untuk memberikan kado kemenangan dalam momentum perayaan hari jadi klub ke-98.

Baca Juga: Dewa United Punya Kans Menggusur Persija Sore Ini

Persija Bidik Kemenangan di Momen Spesial

Persija memiliki kepentingan besar untuk mengamankan tiga poin.

Selain ingin kembali meraih hasil positif, skuad asuhan Shin Tae-yong juga berambisi memberikan kado kemenangan bagi klub dan The Jakmania.

Shin memastikan anak asuhnya telah menjalani persiapan dengan serius. Dia juga melihat para pemain memiliki kesiapan mental yang baik untuk menghadapi pertandingan spesial tersebut.

"Saya melihat para pemain sudah menunjukkan kesiapan dan mentalitas yang baik, terlebih pertandingan ini berdekatan dengan perayaan ulang tahun Persija," ucapnya.

Garudayaksa Datang dengan Modal Tiga Kemenangan

Meski bermain di hadapan pendukung sendiri, Persija tetap harus berhati-hati. Garudayaksa FC memiliki modal positif setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun.