Link Live Streaming Persija vs Persik: Misi Macan Kemayoran Jaga Takhta

jpnn.com - Persija Jakarta berpeluang memperkuat posisinya di puncak klasemen Super League 2026/27 saat menjamu Persik Kediri.

Pertandingan pekan ketujuh itu akan berlangusng di Jakarta International Stadium, Senin (26/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Macan Kemayoran mengincar hasil maksimal demi menjaga jarak dari para pesaingnya.

Kans Persija Kukuh di Puncak Klasemen

Kesempatan tersebut terbuka setelah Dewa United FC, salah satu pesaing Persija di papan atas, menelan kekalahan 0-4 dari Arema FC.

Persija tentu tidak ingin melewatkan peluang tersebut. Tambahan tiga poin akan membantu Rizky Ridho dan koelgaa menjaga posisi puncak.

Saat ini, Persija masih bertengger di peringkat pertama dengan koleksi 15 poin dari enam pertandingan.

Persija sendiri datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan telak 5-1 atas Arema FC pada laga sebelumnya.

Hasil itu menjadi respons positif setelah mereka kehilangan poin ketika bertandang ke markas Persita Tangerang beberapa pekan lalu.