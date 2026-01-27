menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Link Live Streaming Piala Asia Futsal 2026: Lihat Perjuangan Skuad Garuda Lawan Korea

Link Live Streaming Piala Asia Futsal 2026: Lihat Perjuangan Skuad Garuda Lawan Korea

Link Live Streaming Piala Asia Futsal 2026: Lihat Perjuangan Skuad Garuda Lawan Korea
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Timnas futsal putra Indonesia, Hector Sauto. Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Timnas Futsal Indonesia akan mengawali ajang AFC Futsal Asian Cup 2026 melawan Korea.

Laga tersebut rencananya digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (27/1/2026) pukul 19.00 malam WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan Indonesia vs Korea bisa melalui streaming di Vision+ atau layar kaca MNC TV.

Baca Juga:

Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati: https://www.visionplus.id/webclient/info/STND8982201512003473?delivery=DLVY8983219060000832&type=LTV

Timnas Indonesia percaya diri menjelang lawan Korea pada laga perdana Grup A Piala Asia Futsal 2026.

Pelatih Hector Souto menyebut anak asuhnya termotivasi meraih kemenangan lantaran mendapatkan dukungan penuh dari penggemar.

Baca Juga:

Juru taktik asal Spanyol itu berharap fan yang datang memberikan aura positif untuk Skuad Garuda di lapangan.

“Kami bermain di rumah sendiri, fokus kami ialah menyelesaikan setiap pertandingan dengan baik."

Link streaming pertandingan Timnas Indonesia yang akan mengawali ajang AFC Futsal Asian Cup 2026 melawan Korea, Selasa (27/1)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI