Link Live Streaming Piala Asia Futsal 2026: Lihat Perjuangan Skuad Garuda Lawan Korea
jpnn.com - Timnas Futsal Indonesia akan mengawali ajang AFC Futsal Asian Cup 2026 melawan Korea.
Laga tersebut rencananya digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (27/1/2026) pukul 19.00 malam WIB.
Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan Indonesia vs Korea bisa melalui streaming di Vision+ atau layar kaca MNC TV.
Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati: https://www.visionplus.id/webclient/info/STND8982201512003473?delivery=DLVY8983219060000832&type=LTV
Timnas Indonesia percaya diri menjelang lawan Korea pada laga perdana Grup A Piala Asia Futsal 2026.
Pelatih Hector Souto menyebut anak asuhnya termotivasi meraih kemenangan lantaran mendapatkan dukungan penuh dari penggemar.
Juru taktik asal Spanyol itu berharap fan yang datang memberikan aura positif untuk Skuad Garuda di lapangan.
“Kami bermain di rumah sendiri, fokus kami ialah menyelesaikan setiap pertandingan dengan baik."
Link streaming pertandingan Timnas Indonesia yang akan mengawali ajang AFC Futsal Asian Cup 2026 melawan Korea, Selasa (27/1)
