Link Live Streaming Piala Asia U-17: Garuda Muda Siap Cabik China

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana AFC U-17 Asian Cup 2026 melawan China.

Laga akbar tersebut rencananya digelar di King Abdullah Sports City Training Stadium, Selasa (5/5) mulai pukul 23.30 malam WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui layar kaca RCTI atau streaming di Vision+

Skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto itu diharapkan bisa bangkit saat melawan China di Piala Asia U-17.

Putu Ekayana cum suis datang ke Arab Saudi dengan modal kegagalan di Piala AFF U-17 2026.

Tercatat skuad Garuda Muda gagal tembus babak semifinal seusai kalah bersaing dengan Vietnam dan Malaysia.

Menarik ditunggu kejutan yang akan diberikan Timnas Indonesia pada ajang AFC U-17 Asian Cup 2026.