Link Live Streaming Portugal vs Spanyol, Laga Hidup-Mati Ronaldo di Piala Dunia 2026
jpnn.com - Babak 16 besar Piala Dunia 2026 menyajikan partai besar yang mempertemukan Portugal melawan Spanyol.
Duel Portugal vs Spanyol dijadwalkan berlangsung di Dallas Stadium, Amerika Serikat, Selasa (7/7/2026) pukul 02.00 WIB.
Laga ini diprediksi menjadi ujian terberat Portugal selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
Selain harus menghadapi salah satu kandidat juara, Selecao das Quinas juga membawa harapan agar perjalanan Cristiano Ronaldo di panggung empat tahunan itu tidak berakhir lebih cepat.
Ronaldo masih menjadi figur penting di lini serang Portugal. Sejauh ini, pemain Al Nassr tersebut telah mengoleksi tiga gol dan kembali diharapkan menjadi pembeda saat menghadapi Tim Matador.
Portugal sendiri memastikan tiket ke babak 16 besar setelah mengatasi perlawanan Kroasia dengan skor 2-1 pada fase 32 besar.
Namun, menengok perjalanan sejak penyisihan grup, performa Portugal belum sepenuhnya meyakinkan. Tim racikan Roberto Martinez lolos sebagai runner up Grup K setelah mencatat satu kemenangan serta dua hasil imbang.
Di sisi lain, Spanyol datang dengan modal yang jauh lebih impresif. La Furia Roja melaju ke fase gugur berkat kemenangan telak 3-0 atas Austria.
Babak 16 besar Piala Dunia 2026 menyajikan partai besar yang mempertemukan Portugal melawan Spanyol.
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