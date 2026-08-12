Link Live Streaming PSG vs Aston Villa: Siapa Bawa Pulang Trofi UEFA Super Cup?

jpnn.com - Paris Saint-Germain (PSG) dan Aston Villa akan memperebutkan trofi UEFA Super Cup 2026 di Red Bull Arena, Salzburg, Austria, Kamis (13/8/2026) pukul 02.00 WIB.

PSG berhak tampil setelah menjuarai Liga Champions, sedangkan Aston Villa datang sebagai kampiun Liga Europa.

Duel tersebut menjadi kesempatan kedua tim untuk menambah koleksi gelar sebelum menjalani musim baru.

Luis Enrique Siapkan PSG

Pelatih PSG Luis Enrique meminta para pemain menjaga kreativitas agar Aston Villa kesulitan mengantisipasi permainan.

"Kami harus menghadirkan permainan yang membuat lawan sulit membaca apa yang akan kami lakukan. Target kami sejak awal musim ialah kembali meraih trofi," ujar sang entrenador.

Aston Villa Tak Gentar

Di sisi lain, Unai Emery menganggap laga tersebut sebagai kesempatan berharga bagi Aston Villa. Meski PSG lebih diunggulkan, pelatih asal Spanyol itu memastikan timnya datang dengan ambisi memenangi pertandingan.

"Pertandingan ini sangat berarti karena kami memiliki peluang untuk memenangi sebuah trofi. Ini menjadi momen penting bagi klub, pemain, dan seluruh staf," kata mantan nakhoda Sevilla itu.

Sobat Negeriku dapat menyaksikan pertandingan PSG vs Aston Villa melalui live streaming resmi Vidio melalui link berikut ini: https://www.vidio.com/live/6299?schedule_id=5258345(uefa/jpnn)