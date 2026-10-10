Link Live Streaming PSIM Vs Persija, Rizky Ridho di Bangku Cadangan

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta menurunkan kekuatan terbaik saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League 2026/27.

Pelatih Persija Shin Tae-yong mengubah komposisi pemain belakang dengan mengistirahatkan Rizky Ridho.

Mantan penggawa Persebaya Surabaya itu akan digantikan oleh Radovan Pankov perannya sebagai kapten di posisi bek bersama Denis Kolinger.

Dua bek sayap di belakang dipercayakan kepada Kerim Memija serta Dony Tri Pamungkas

Posisi gelandang Persija bakal diisi oleh Stjepan Loncar, Fabio Colonego, Witan Sulaeman, Arlyansyah Abdulmanan, serta Rayhan Hannan.

Adapun striker di depan masih milik Alexander Jeremejeff yang kini menjadi topskor Macan Kemayoran dengan dua gol dari tiga laga.

Menarik ditunggu kiprah Persija Jakarta dalam melanjutkan tren positif tidak terkalahkan dalam tiga laga awal.

Tercatat Rizky Ridho dan kolega mampu menang melawan Borneo FC (1-0), Persib Bandung (2-1), serta Java United (1-0).