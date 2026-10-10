menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Link Live Streaming PSIM Vs Persija, Rizky Ridho di Bangku Cadangan

Link Live Streaming PSIM Vs Persija, Rizky Ridho di Bangku Cadangan

Link Live Streaming PSIM Vs Persija, Rizky Ridho di Bangku Cadangan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Persija Jakarta Radovan Pankov saat tiba di Stadion Stadion Sultan Agung Bantul, Sabtu (10/10) untuk menghadapi PSIM Yogyakarta. Foto: X/@Persija_Jkt

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta menurunkan kekuatan terbaik saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League 2026/27.

Pelatih Persija Shin Tae-yong mengubah komposisi pemain belakang dengan mengistirahatkan Rizky Ridho.

Mantan penggawa Persebaya Surabaya itu akan digantikan oleh Radovan Pankov perannya sebagai kapten di posisi bek bersama Denis Kolinger.

Baca Juga:

Dua bek sayap di belakang dipercayakan kepada Kerim Memija serta Dony Tri Pamungkas

Posisi gelandang Persija bakal diisi oleh Stjepan Loncar, Fabio Colonego, Witan Sulaeman, Arlyansyah Abdulmanan, serta Rayhan Hannan.

Adapun striker di depan masih milik Alexander Jeremejeff yang kini menjadi topskor Macan Kemayoran dengan dua gol dari tiga laga.

Baca Juga:

Menarik ditunggu kiprah Persija Jakarta dalam melanjutkan tren positif tidak terkalahkan dalam tiga laga awal.

Tercatat Rizky Ridho dan kolega mampu menang melawan Borneo FC (1-0), Persib Bandung (2-1), serta Java United (1-0).

Persija Jakarta menurunkan kekuatan terbaik saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League 2026/27, Sabtu (10/10)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI